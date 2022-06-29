كشف اليوم الأربعاء، تقرير فرنسي أن الدولي الجزائري أحمد توبة قد فصل في وجهته الموسم المقبل. موقع " فوت ميركاتو"، أكد أن " المايسترو"، توبة صاحب الأربع والعشرين عاما يتجه للانضمام إلى فريق باشاك شهير التركي.

المصدر ذاته، أوضح أن توبة الذي خاض ست مواجهات مع "الخضر" وسجل هدفا وحيدا قد توصل إلى اتفاق مع مسؤولي النادي، إذ سيلعب بألوان باشاك الذي سيشارك في السوبر ليغ لمدة ثلاث سنوات، إلا في حال تغيّرت المعطيات.

كما أضاف " فوت ميركاتو "، أن توبة الذي تنحدر أصوله من بسكرة، يتواجد ضمن اهتمامات أولمبيك مرسيليا وأنجيه الفرنسيان.

يذكر، أن توبة يرتبط مع فالفيك الهولندي بعقد يمتد لـ 2023، لكن النادي يفضل بيعه هذه الصائفة للاستفادة من تحويله ماليا عوض رحيله مجانا الصائفة المقبلة.