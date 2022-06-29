انطلقت اليوم الأربعاء، أشغال المؤتمر الوزاري الـ 184 لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، والذي يخصص لتقييم السوق الدولي. وتجرى أشغال هذا المؤتمر الوزاري، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمشاركة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

وفضلا عن دراسة الجوانب الإدارية للمنظمة، يقوم المشاركون في هذا المؤتمر بتقييم حالة سوق النفط الدولي وآفاق تطوره. وسيعقب هذا اللقاء، غدا الخميس، أشغال الاجتماع الـ 42 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والتي ستقوم بتقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول المنظمة وحلفائها خارج المنظمة (أوبك+) لشهر ماي 2022.

كما سيشارك عرقاب، في نفس اليوم، في أعمال الاجتماع الوزاري الـ 30 لمجموعة "أوبك+"، التي تضم 23 دولة (13 دولة من أوبك و10 دول من خارج أوبك) الموقعة على إعلان التعاون. وسيخصص اجتماع أوبك+، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير.