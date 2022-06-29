يسود اتجاه قوي داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حول إعلان تأجيل منافسات كأس الأمم الإفريقية التي كان مقررا تنظيمها خلال الفترة من 23 جوان وإلى غاية الـ 23 جويلية من العام المقبل بكوت ديفوار وفق ما أكدته صحيفة " لوموند " الفرنسية..

وكشف اليوم الأربعاء، موقع "كورة" ونقلا عن مصادره داخل الكاف، أن يحسم المكتب التنفيذي في جلسته المقبلة التأجيل إلى شهر جانفي 2024 وذلك بسبب عدم جاهزية المنشآت الرياضية في هذا البلد وتزامن فترة الصيف مع تهاطل الأمطار والفيضانات على المنطقة.

وتشهد كوت ديفوار خلال هذه الأسابيع كما هو حالها في كل موسم، هطول أمطار غزيزه مصحوبة بفيضانات شلت الحركة في بعض المدن المرشحة لاستضافة البطولة وهي نفس الفترة التي سينظم فيها الكان المقبل.