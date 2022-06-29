استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية، محمد عبد الله مبدول، الذي أدى له زيارة وداع إثر انتهاء مهامه بالجزائر.

وقد جرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

وأكد السفير النيجيري في تصريحات أن اللقاء كان فرصة لمناقشة العلاقات "القوية" بين البلدين في نهاية مهامه في الجزائر.

كما كان الاجتماع ـحسب السفير-مناسبة للحديث عن عدة مشاريع استراتيجية بين الجزائر ونيجيريا بينها الطريق العابر للصحراء وأنبوب الغاز الصحراوي.

وأشار السفير مبدول إلى الدور الكبير الذي تلعبه الجزائر ونيجيريا في تنمية وتطور القارة الإفريقية، إضافة إلى التنسيق بين البلدين في المسائل الأمنية التي تواجه المنطقة.