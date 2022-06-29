أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، المشتبه به في قتل سيدة بالقرب من مستشفى بني مسوس بالعاصمة، وإصابة أخرى بجروح بليغة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أن عناصرها أوقفت بعد أقل من 24 ساعة من جريمة القتل راح ضحيتها سيدة بالقرب من مستشفى بني مسوس وإصابة أخرى بجروح بليغة ومباشرة، وبعد فتح تحقيق من النيابة المختصة تمكن أمن ولاية الجزائر من توقيف المشتبه فيه بالاعتداء على ممرضتي مستشفى بني مسوس بالجزائر العاصمة.

وأضاف البيان أن مصالحها تمكنت من استرجاع أداة الجريمة، مشيرة أن المشتبه فيه يبلغ من العمر 31 سنة ويقطن بالجزائر العاصمة.