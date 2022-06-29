في لقاء هو الاول من نوعه استقبل اليوم المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات علي عون وعدد من إطارات الإدارة المركزية مدراء المستشفيات الجامعية والصيادلة المركزيين للمؤسسات الاستشفائية التابعة لملحقة الجزائر وسط للوقوف على العديد من النقاط الخاصة بتنظيم وتسيير وتوزيع الأدوية بطريقة عقلانية.

اللقاء الذي جمع مدراء المستشفيات الجامعية التابعة لملحقة الجزائر بسيدي موسى وإطارات الصيدلية المركزية للمستشفيات كان فرصة لطرح العديد من المشاكل التي تعيق تسيير الأدوية وايجاد الحلول المناسبة لتوفير الدواء للمريض الجزائري في الوقت المناسب .

كما رحب مدراء وإطارات المؤسسات الاستشفائية بهذه المبادرة التي من شانها أن تسهل وتدرس الطلبيات التي تقوم بها صيدلية المؤسسات الاستشفائية بالتنسيق مع مختصين بالصيدلية المركزية للمستشفيات للتسيير الجيد للأدوية عبر خطة عمل محكمة.

وفي الاخير أكد السيد المدير ان الهدف من اللقاء هو التنسيق الجيد بين الصيادلة داخل المستشفيات الجامعية وإطارات الصيدلية المركزية للمستشفيات حيث ستتوسع العملية الى معظم الملحقات الجهوية التابعة للصيدلية المركزية للمستشفيات للعمل مع المؤسسات الاستشفائية التابعة لها لضمان عدم انتهاء صلاحية الأدوية ودراسة الطلبيات بعقلانية للتسيير والتوزيع الجيد للأدوية والقضاء على الندرة في المستشفيات.