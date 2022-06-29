شرع اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في زيارة للجزائر، للمشاركة غدا الخميس في أشغال الدورة الـ8 للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية.

و كان في استقبال مدبولي و الوفد الوزاري المرافق له بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان و أعضاء من الحكومة.

و سيترأس بن عبد الرحمان ونظيره المصري أشغال اللجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية، التي تنعقد بعد غياب دام 8 سنوات.

بعد مراسم الاستقبال، توجه ضيف الجزائر الى مقام الشهيد أين وضع اكليلا من الزهور على النصب المخلد لشهداء الثورة التحريرية.

و كانت أشغال الدورة الرابعة للجنة المتابعة التحضيرية للدورة الثامنة للجنة المشتركة العليا الجزائرية- المصرية قد نظمت أمس الثلاثاء بالجزائر، برئاسة وزير الصناعة، أحمد زغدار، و الوزيرة المصرية للتعاون الدولي، رانيا المشاط.