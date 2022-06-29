أدانت محكمة تيبازة شخصين إثنين بـ5 و 4 سنوات سجنا نافذا إثر اعتدائهما جسديا على مصطافين و إنشائهم لحظيرة عشوائية لركن السيارات، حسبما علم اليوم الأربعاء من مجلس قضاء تيبازة.

و أوضح المصدر أن محكمة تيبازة عالجت خلال الأسبوع الجاري قضية الإعتداء جسديا على مصطافين، من بينهم نساء، و إنشاء حظيرة لركن السيارات بدون رخصة، وفقا لإجراءات المثول الفوري حيث قضت بإدانة متهمين إثنين مسبوقين قضائيا على التوالي ب 5 و 4 سنوات سجنا نافذا.

وتعود وقائع القضية إلى تقدم عائلة بشكوى لمصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع بشنوة إثر تعرضها لاعتداءات جسدية باستعمال السلاح الأبيض بينما كانوا في رحلة إصطياف بشاطئ شنوة (غرب)، وفقا للبيان.

وبعد فتح تحقيق قضائي من قبل نيابة محكمة تيبازة و تعميق التحريات, تمكن عناصر الشرطة القضائية من توقيف المتورطين، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم عن جنحة "إستغلال موقف مركبات بدون رخصة" و 'الضرب و الجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض متبوع بالتحطيم العمدي لملك الغير".

وبعد استكمال التحقيقات القضائية، قدم المتهمان أمام نيابة محكمة تيبازة التي أحالت بدورها القضية على المحاكمة في نفس اليوم وفقا لاجراءات المثول الفوري، استنادا لنفس المصدر.

وتندرج هذه القضية في إطار محاربة إنشاء حظائر عشوائية للمركبات عبر الشواطئ و فرض مبالغ مالية على المصطافين مقابل الولوج للشواطئ حيث تتكفل مصالح الشرطة بحراسة 10 شواطئ مسموحة للسباحة بالولاية، في حين تتكفل مصالح الدرك الوطني بحراسة 40 شاطئا.