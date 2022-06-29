وضعت السلطات المحلية لولاية تيزي وزو إجراءات وقائية هامة حيز الخدمة للوقاية من حرائق الغابات و مكافحتها، حسبما أكده اليوم الاربعاء محافظ الغابات المحلي، يوسف ولد محند.

و قال ولد محند خلال دورة للمجلس الشعبي الولائي أن بالإضافة إلى حملات التوعية و عمليات نظافة المحيط من كل ما قد يتسبب أو يسهل اشتعال النيران، وضعت خطة للوقاية من حرائق الغابات وجهاز عملي يتكون من عدة عناصر.

وأشار أن هذه السنة, وضعت الخريطة العملياتية الخاصة بغابات الولاية، تحتوي على جميع المعلومات التي يمكن أن تسمح وتسهل التنقل أثناء التدخل في حال نشوب حريق.

وأوضح أن هذه الخريطة تحتوي على "معلومات وإحصاء لكل الأجهزة الموضوعة داخل المساحات الغابية وجميع المسارات و نقاط المراقبة وأماكن وجود المياه"، لافتا الى إحصاء 245 نقطة مياه منها 50 في وسط الغابات، إضافة الى مخزون الأمان الخاص بالحرائق فقط، و الذي يبلغ حجمه 170880 متر مكعب.

و يتوزع مخزون الأمان هذا على 33 خزانا لمؤسسة الجزائرية للمياه عبر بلديات مختلفة الأكثر تعرضا لخطر الحرائق، حسب توضيحات ولد محند.

وأشار في نفس السياق الى استئصال 90 مفرغة عشوائية في مناطق غابية منذ شهر مايو الماضي ما سمح بإعادة نظارة الطبيعة و ابعاد خطر الامراض المتنقلة و لكن أيضا التقليل من احتمالات نشوب الحرائق.

وجاء في مداخلة ولد محند الى تجهيز ساحة هبوط طائرات الاطفاء ببلدية ذراع الميزان، جنوب غرب الولاية، على حدود ولاية البويرة، كما تعززت المحافظة بتوظيف 72 عونا جديدا وزعوا عبر نقاط المراقبة والتلال والجبال لتعزيز المراقبة و بالتالي الوقاية.

وقامت المحافظة أيضا بتجديد وتقوية شبكة اتصالاتها بالكامل، بغرض تواصل ب"أكثر فعالية" بين المتدخلين في الميدان ومحطة القيادة، و في كل مكان,

وبالتالي تسهيل عملية اتخاذ القرارات و التدخل عند الحاجة.