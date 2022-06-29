اشرف المفتش الجهوي للأمن الوطني للجنوب الغربي، مخالفي بو بكر، وفي إطار الاحتفالات بالذكرى الستون (60) لعيد الاستقلال والشباب، على تدشين عدة مقرات للأمن الوطني على مستوى بلدية أدرار، حيث تم وضع حيز الخدمات مقر جديد للأمن الولائي بأدرار والدي يقع على الطريق المؤدي الى مطار أدرار, ومقر الأمن الحضري الرابع بحي 140 مسكن بأدرار.

كما تم تدشين نزل خاص بالعزاب لسلك الأمن الوطني بالمدينة الجديدة الشيخ سيدي محمد بن لكبير بأدرار، الى جانب مقر النشاطات الرياضية والثقافية للأمن الوطني بأدرار .

وتابع هناك مبارة استعراضية في كرة القدم واستعراض في رياضات الكاراتيه والجيدو من طرف أعوان الأمن الوطني.

وحضر مراسيم تدشين هاته المرافق، إلى جانب السلطات الولائية المدنية والعسكرية، ممثلين عن أعيان وفعاليات المجتمع المدني والذين رحبوا بهاته الانجازات التي ستساهم دون شك في أمن المواطن وممتلكاته.