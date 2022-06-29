حلّ مساء اليوم بوهران الأمير ألبير الثاني، أمير موناكو الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر لحضور فعاليات الطبعة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط، حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وكان في استقباله وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة الذي رحب به باسم رئيس الجمهورية، متمنيا له إقامة طيبة في الباهية وهران.

وأضاف البيان "بدوره عبّر الأمير ألبير الثاني عن شكره الجزيل للرئيس عبد المجيد تبون على الدعوة الكريمة، معربا عن تهانيه الخالصة للجزائر حكومة وشعبا على التنظيم المحكم والنجاح الباهر الذي تعرفه هذه التظاهرة الرياضية المتوسطية."

هذا وسيتضمن برنامج زيارة الأمير إلى وهران، التي ستدوم يومين، لقاءً مع الوفد الرياضي لإمارة موناكو المشارك في الألعاب المتوسطية، كما سيحضر بهذة المناسبة بعض المنافسات الرياضية الجارية في وهران.