أكّدت لجنة التّوجيه العليا للعرب في النقب، جنوبي فلسطين المحتلة، رفضها تدنيس وانتهاك حرمة مسجد بئر السبع الكبير.



وشدّدت اللجنة، خلال وقفة احتجاجية نظّمتها أمام المسجد، مساء أوّل أمس، على “معارضتها الشّديدة لتنظيم حفل راقص في ساحات المسجد الّذي حوّلته السلطات الإسرائيلية إلى متحف قبل عقود”.



ورفع المشاركون في الوقفة شعارات مندّدة “بتدنيس وانتهاك حُرمة المسجد”، وردّدوا هتافات داعية إلى “إعادة المسجد لأهله” في النقب المحتل.



وشارك في الوقفة عدد من القيادات السياسية، منهم رئيس “لجنة المتابعة للجماهير العربية” محمد بركة، ورئيس “لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب” جمعة الزبارقة.



وقال بركة: إنّ “المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الاعتراف بحقّ المسلمين على مسجدهم قبل أعوام، وحوّلت بلدية بئر السبع المسجد إلى متحف”. وأضاف: “يجري في هذه الأيّام تنظيم حفلات راقصة وبيع مشروبات روحية في فناء المسجد، كما حوّلت البلدية الساحة الخلفية للمسجد إلى مبولة للكلاب”.



وأوضح أنّ “بلدية بئر السبع الّتي تملك القاعات والمساحات والمتنزهات العامة، لم تجد إلّا المسجد لتنظيم فعالياتها الماجنة والمرفوضة والبذيئة، إمعانًا في العنصرية وتعمّد الأذى للمسلمين وللمسجد وللعقيدة والمقدسات”.



وطالب بركة بـ”وقف تدنيس المسجد وإعادته إلى المسلمين، مشيرًا إلى أن “20 ألف مواطن عربي يقطنون مدينة بئر السبع”.



