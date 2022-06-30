أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس باستمرار موجة الحر الشديدة وبتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات بوسط وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن موجة حر شديدة الت قد تصل فيها درجات الحرارة إلى 46 درجة ستواصل اجتياحها بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا لولايات ورقلة، المنيعة، تيميمون وأدرار.

بينما تشهد ولايات المدية، المسيلة، الجلفة والأغواط، تساقط أمطار رعدية بداية من ظهيرة اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء، وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 15 و20 ملم محليا.