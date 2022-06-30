وقعت الجزائر ومصر خلال الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، المنعقدة يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على العديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون في مختلف المجالات.

وتم في هذا الإطار، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية، والتي وقعها مدير المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالنيابة، السفير صالح عطية، عن الجانب الجزائري ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية المصري، علاء موسى.

كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجزائر ومصر للسنوات 2022-2024 من قبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، ووزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط ووقع الطرفان أيضا على برنامج تنفيذي للتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية للفترة 2022-2024 من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، ووزيرة التعاون الدولي المصرية.

وتم كذلك التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الصناعة بين وزارة الصناعة ووزارة التجارة والصناعة المصرية من قبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية بين الحكومتين من طرف وزير الموارد المائية والأمن المائي، ريم حسني، والمشاط عن الجانب المصري. ووقعت الجزائر ومصر كذلك على البرنامج التنفيذي بين وزارة البيئة الجزائرية ونظيرتها المصرية للسنوات 2022-2024 من قبل وزيرة البيئة، سامية موالفي، والمشاط عن الجانب المصري.

وفي مجال دعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات المصغرة وريادة الأعمال، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات الصغيرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المصري من قبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، وجامع عن الجانب المصري.

كما تم التوقيع على مشروع برنامج تنفيذي بين الحكومتين في مجال العمل والتشغيل والقوى العاملة للسنوات 2022-2024 من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، والمشاط.

ووقعت أيضا مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية من قبل زغدار والمشاط. وفي مجال ترقية الاستثمار، تم التوقيع على مذكرة تعاون بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مصطفى زيكارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، محمد عبد الوهاب.

ووقع الطرفان أيضا على مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية من طرف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، والسيدة جامع. من جهتهما، وقع الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على محضر اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية