أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن غلق طريق بسبب التحضيرات المرافقة للاحتفال بعيد الاستقلال.

وجاء في بيان المديرية أنه سيتم غلق الطريق الاجتنابي الشمالي (الطريق الوطني رقم 11) في الاتجاهين، على مستوى نقطة التقاء الطريقين الاجتنابين الجنوبي والشمالي (جسر كوسيدار-الدار البيضاء) إلى غاية محطة تحلية مياه البحر (الحامة/ بلوزداد)، على مسافة 16 كلم، وكذا كل المنافذ المؤدية له.

وأضاف نفس المصدر، أن الغلق سيدوم من يوم 01 جويلية 2022، من الساعة 00:00 سا إلى يوم 06 جويلية 2022 على الساعة 00:00 سا.

وعليه سيتم تحويل مسار الوافدين بإتجاه الجزائر العاصمة من الطريق السيار شرق نحو الطريق الاجتنابي الجنوبي الدار البيضاء - بن عكنون.

كما يتم تحويل مسار الوافدين إلى الجزائر الوسطى من الجهة الشرقية للعاصمة، نحو الطريق الوطني رقم 5 مرورا بمحول الحراش، ثم الطريق الوطني رقم 8 المؤدي إلى حسين داي و من ثم الى الطريق الاجتنابي الجنوبي.

في حين يتم تحويل مسار المتوجهين من الجزائر الوسطى إلى الجهة الشرقية للعاصمة، عبر نهج جيش التحرير الوطني، نحو محول عيسات إيدير المؤدي إلى ساحة أول ماي.

أما في ما يتعلق بالوافدين إلى الجزائر الوسطى عبر الطريق الاجتنابي بن عكنون - الدار البيضاء، فيتم تحويلهم نحو المحول المؤدي إلى حسين داي وباش جراح باتجاه نفق وادي أوشايح.