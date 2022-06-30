أعلنت السفارة الفلسطينية بالجزائر، أمس الأربعاء، أن الرئيس محمود عباس، سيشارك في احتفالات الذكرى الستين لاستقلال الجزائر الشهر المقبل.

وجاء هذا في تصريحات لسفير دولة فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وقال أبو عطية إن مشاركة الرئيس الفلسطيني الأشقاء في الجزائر بهذه الذكرى في 5 جويلية تؤكد عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين.

وأشار إلى أن مشاركة عباس في الاحتفالات تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأوضح السفير الفلسطيني أن عباس سيبحث مع نظيره الجزائري سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين وآخر التطورات بشأن عقد القمة العربية وتنسيق المواقف التي تضمن نجاحها.