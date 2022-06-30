تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، وسط تعاملات متقلبة، إذ أثقلت السوق المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، بالتزامن مع زيادة مخزونات منتجات الوقود الأمريكية.

في غضون ذلك، بدأ تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وحلفاء من الخارج بقيادة روسيا، يومين من الاجتماعات أمس الأربعاء، رغم تأكيدات أن هناك احتمالا ضئيلًا لضخ المزيد من النفط.

وبحلول الساعة 07:56 صباحًا بتوقيت غرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم شهر أوت، الذي ينتهي اليوم الخميس، بنحو 0.61 بالمائة، ليسجل 115.55 دولارًا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر، وهو العقد الأكثر نشاطًا، 45 سنتًا أو 0.4 بالمائة إلى 112.00 دولارًا للبرميل. كما هبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، تسليم شهر أوت بنسبة 0.33 بالمائة، ليصل إلى 109.42 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الأربعاء على تراجع بنحو 2 بالمائة بعد جلسة متقلبة، لتسجّل أول هبوط في أربع جلسات متتالية.