توفي شاب وتمكن غطاسو الوحدة البحرية للحماية المدنية لولاية سكيكدة مدعمين بالوحدة الرئيسية والوحدة الثانوية عزابة، أمس من إنقاذ ثلاثة أخرين تعرضوا للغرق بشاطئ قارب صوفيا ببلدية فلفلة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، إن الضحايا الأربعة الذين تعرضوا للغرق بشاطئ غير محروس وممنوع السباحة ببلدية فلفلة يبلغون من العمر 21 سنة وينحدرون من ولاية سطيف.

وأضاف نفس المصدر إن ثلاثة منهم حالتهم مستقرة أصيبوا بإرهاق وتعب كبيرين تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية بن عزوز، بينما لفظ رابعهم أنفاسه الأخيرة في عين المكان وتم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى سكيكدة.

وفي ولاية الشلف تدخلت أمسية أمس إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية سيدي عبد الرحمان الذي تم استحداثه مؤخرا بدعم من غطاسي الوحدة البحرية من أجل إنقاذ وإجلاء طفلين وفتاة ذات 19 ربيعا تعرضوا للغرق بشاطئ غير محروس غرب شاطئ الداتي.