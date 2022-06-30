صوت كنيست الكيان الصهيوني، اليوم الخميس على حل نفسه، وأقر تحديد موعد الانتخابات القادمة في 1 نوفمبر المقبل.

وستتوجه دولة الاحتلال إلى صناديق الاقتراع في الأول من نوفمبر، بعد أن فشلت محاولة المعارضة لتحديد الانتخابات في 25 أكتوبر بنتيجة 47-57.

وسيصبح يائير لابيد، وزير الخارجية في الحكومة المنتهية ولايتها، رئيس الوزراء المؤقت بعد منتصف ليل الجمعة.

وسيكون المسؤول الـ 14 الذي يتولى هذا المنصب، خلفا لنفتالي بينيت، الذي قضى أقصر فترة ولاية رئيسا للوزراء.

وانهارت الحكومة بعد أكثر من عام بقليل من تشكيلها، بعد الإطاحة برئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي قضى 12 عاما في السلطة على يد ائتلاف من الأحزاب المتباينة أيديولوجيا، وهي أول حكومة تضم فصيلا عربيا.