أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية عن ترجمة خطبة عرفة إلى 10 لغات من أجل الوصول إلى 150 مليون شخص حول العالم.

وأضافت رئاسة الحرمين، أن الرئاسة استعدت بالتجهيز المسبق بأحدث الأجهزة والأنظمة التقنية العالمية لبث وترجمة خطبة عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم إلى 10 لغات مختلفة، وهي (الإنجليزية، الفرنسية، الملاموية، الأردية، الفارسية، الروسية، الصينية، البنغالية، التركية، الهوسا)، مبينة أن المشروع يعد الأكبر من نوعه في العالم لحمل رسالة التسامح والوسطية.

وأوضحت أن خطبة يوم عرفة تعتبر من الخطب ذات الأبعاد الإسلامية المهمة، كونها تحمل رسالة الإسلام المبنية على التسامح والوسطية والاعتدال.