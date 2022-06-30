أكدت تقارير تونسية مختلفة، أن إدارة نادي الترجي التونسي تفاجأت بالمراسلة التي تلقتها من قبل الدولي الجزائري إلياس شتي الذي أعلمهم من خلالها بفسخ عقده مع النادي من جانب واحد بداية من الفاتح جويلية بالرغم من أن عقده مع " المكشخة" ينتهي في الـ 30 جوان من عام 2023، وفق ما كشف عنه موقع " فوت 24".

وحسب موقع قناة "نسمة "، فإن عضو اللجنة القانونية للترجي ولدي بن صالح أفاد أن شتي لم يقم بشراء ما تبقى من عقده مؤكدا في الوقت ذاته أنه قد حصل على كامل مستحقاته المالية. وأضاف المصدر ذاته، أن الفريق سيقوم باستدعاء اللاعب لاستئناف التمارين وفي حال عدم الاستجابة فإنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية للدفاع عن مصلحة الفريق كما أكد أيضا أن أي فريق سيضم شتي سيكون عرضة للمتابعات القانونية.

وختم بأنه سيتم التواصل مع ابن مدينة عنابة لمعرفة أسباب فسخ العقد.

في السياق ذاته، قال وليد قرفالة المحلل الرياضي عبر إذاعة " إ أف أم " التونسية، أن شتي تلقى عرضين وسط الموسم من فريق تركي وآخر، فرنسي عبرا عن رغبتهما في الاستفادة من خدماته بعقد تتراوح قيمته بين 600 و700 ألف دينار وأردف، إن إدارة الترجي قد وافقت على مناقشة العرضين في البداية إلا أنها تراجعت بقدوم المدرب الجديد نبيل المعلول وأوصدت الباب أمام مغادرة الدولي الجزائري.