تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية بالتنسيق مع المصالح الأمنية من حجز كمية معتبرة من الذخيرة تتمثل في 13.385 خرطوشة فارغة عيار 16 ملم بإقليم مفتشية بئر العاتر (ولاية تبسة)، حسبما أفاد به، أمس الأربعاء، بيان للمديرية العامة للجمارك.

وأوضح البيان أنه "في إطار الجهود الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية مع المصالح الأمنية، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بأم علي، التابعة لإقليم اختصاص مفتشية الأقسام للجمارك ببئر العاتر، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، من حجز كمية معتبرة من الذخيرة تتمثل في 13.385 خرطوشة فارغة عيار 16 ملم، تم ضبطها على متن سيارة سياحية".

كما ذكر المصدر نفسه، أن هذه العملية "تندرج في إطار ممارسة المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية، وتكريسا للجهود الحثيثة في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله، والمساهمة في مكافحة كل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار البلاد".