يواجه سهرة اليوم الخميس بداية من الساعة الثامنة، المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة نظيره الفرنسي وذلك بملعب أحمد زبانة وذلك لحساب ثالث مواجهات المجموعة الأولى التي تدخل في إطار دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

ويتوجب على صغار " المحاربين" ضرورة الفوز على " الديكة" من أجل تجنب الدخول في سيناريو الحسابات المعقدة والالتفات إلى ما يجري في المواجهة الثانية التي تجمع المغرب مع إسبانيا.

وحقق أشبال المدرب سلاطني بداية موفقة أمام " الماتدور" الإسباني بالفوز عليهم بنتيجة هدف دون رّد، ما جعل المتابعين للمنافسة يرشحون العناصر الوطنية لتجاوز أسود الأطلس بسهولة واقتطاع تأشيرة مبكرة إلى الدور المقبل.

وأكد المدرب سلاطني، أن حظوظ فريقه في التأهل إلى نصف النهائي لا تزال قائمة مشيرا إلى إن لقاء اليوم سيكون مصيريا وفي غاية الصعوبة، مؤكدا أن المنتخب الوطني سيفعل المستحيل للتأهل للدور نصف النهائي.

وأردف اللاعب الأسبق في صفوف المنتخب الوطني، اتحاد عنابة ومولودية الجزائر في الندوة الصحفية التي عقدها عقب لقاءهم امام المنتخب المغربي: "هدفنا يبقى التأهل إلى المربع الأخير من المنافسة، وسنعمل على الفوز أمام فرنسا، ولكن الحسابات معقدة لحد الآن".

وبخصوص الغيابات، سيكون التعداد منقوصا من خدمات المدافع فؤاد حنفوج، الذي تعرض للطرد في لقاء المغرب بعد تلقيه إنذارين.

يذكر أن الفريقين الأولين لكل مجموعة يتأهلان إلى نصف النهائي المنتظر يوم السبت 2 جويلية، فيما سيلعب النهائي يوم الـ 5 جويلية، بالمركب الأولمبي "ميلود هدفي "على الساعة الثامنة ليلا.