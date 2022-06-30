قالت منظمة الصحة العالمية إن "استمرار انتقال عدوى" جدري القرود حول العالم قد يؤدي إلى انتقال الفيروس للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الحوامل والمصابين بأمراض مناعية والأطفال.

وقال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه بينما لم تخطر لجنة الطوارئ بأن التفشي الحالي لجدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، فقد أقروا بالطبيعة الطارئة للحدث وأن السيطرة على الانتشار الإضافي تتطلب جهودًا مكثفة للاستجابة.

وأضاف في بيان جديد له" أنا قلق بشأن الانتقال المستمر لأنه يشير إلى أن فيروس جدري القرود يؤسس نفسه، ويمكن أن ينتقل إلى مجموعات عالية الخطورة بما في ذلك الأطفال ونقص المناعة والنساء الحوامل، لقد بدأنا نرى هذا مع العديد من الأطفال المصابين بالفعل".

وأضاف، دأبت منظمة الصحة العالمية على دعوة العلماء من خلال مخطط البحث والتطوير للأوبئة لتسريع البحث والتطوير في الاختبارات والعلاجات واللقاحات لجدري القردة ووضع بروتوكول للتطوير العلاجي والتطبيق. وقال، بالنسبة لأزمة الغذاء في جميع أنحاء العالم، يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأخرى إلى فقدان ملايين الأشخاص لوجباتهم والجوع، مؤكدا إن هذا له تداعيات كبيرة على الصحة البدنية والعقلية.

وقال، يحتاج الناس إلى الحصول على طعام ميسور التكلفة ومغذٍ، فضلاً عن الدعم خلال هذه الأوقات الصعبة، حيث تواجه بعض المناطق مثل القرن الأفريقي مشاكل خطيرة للغاية تتعلق بانعدام الأمن الغذائي قد تؤدي إلى المجاعة.

ويعاني أكثر من 80 مليون شخص، أي واحد من كل أربعة، في منطقة شرق إفريقيا من انعدام الأمن الغذائي ويلجأون إلى تدابير يائسة لإطعام أنفسهم وأسرهم، حيث يضعف نقص الغذاء والتغذية جهاز المناعة لدى الناس ويزيد من تعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض.