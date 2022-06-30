تمكنت فجر اليوم الأربعاء، فرق الإطفاء للحماية المدنية لولابة باتنة من التحكم في الحريق الذي اندلع مساء أمس بمنطقة جرمة الحدودية مع سريانة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية لذات الهيئة في منشور لها عبر صفحتها على الفايسبوك، إنها سخرت جميع الإمكانات المادية والبشرية لمحاصرة النيران في ظل صعوبة التضاريس وهبوب رياح مصحوبة بزوابع رميلة.

وقد جندت في هذا السياق ست وحدات مجاورة بالإضافة إلى الرتل المتنقل، كما إن فرقها لاتزال مرابطة بعين المكان في عملية حراسة أمنية لحد الساعة تحسبا لمعاودة اشتعال بعض المواقد.