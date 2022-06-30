تم تشغيل الربط بشبكتي التموين بالكهرباء والغاز الطبيعي لفائدة عدة مناطق ظل تابعة لولاية سكيكدة إضافة إلى مستثمرات فلاحية، حسب ما علم اليوم الخميس من حسين ماضي مدير توزيع سونلغاز سكيكدة.

وأوضح ذات المسؤول أن والية سكيكدة حورية مداحي قد أشرفت أمس الأربعاء على وضع حيز الخدمة المشاريع التنموية الموجهة لفائدة مناطق الظل، والمتعلقة بالربط بشبكتي الغاز والكهرباء وذلك في إطار متابعة المشاريع التنموية ومواصلة المساعي الرامية لتحسين المستوى المعيشي لسكان مناطق الظل.

وأضاف ماضي أنه تم تشغيل الربط بشبكة بالغاز الطبيعي لفائدة 139 مسكنا بمنطقة صالح قطيط 01 و02 ببلدية عين بوزيان التابعة لدائرة سيدي مزغيش (جنوب غرب سكيكدة) في إطار ميزانية الولاية حيث تطلبت العملية إنجاز شبكة توزيع تقدر بـ 3.9 كلم فيما قدرت تكلفة المشروع بحوالي 9.3 مليون دج.

وأردف في هذا الصدد قائلًا أنه تم أيضًا وضع حيز الخدمة شبكة التموين بالكهرباء لفائدة 393 مسكنًا ببعض المناطق المعزولة بالولاية والمتمثلة في 147 مسكنًا بمشتة مصارح عمار ببلدية صالح بوالشعور (جنوب سكيكدة) بطول شبكة منجزة تقدر بـ 3,6 كلم والتي رصد لها غلاف مالي إجمالي قدر بحوالي 10 ملايين دج و97 مسكنًا بمشتة بن ناصر العربي بذات البلدية قدرت الشبكة المنجزة بـها بـ1.6 كلم في حين بلغ الغلاف المالي المسخر لها 6.4 مليون دج إضافة إلى 131 منزلًا بمشتة بولبصل مسعود بذات المنطقة على طول شبكة منجزة قدرها 2.5 كلم وبغلاف مالي ناهز 9 مليون دج.

كما استفاد 18 مسكنًا بمشتة بوقرينة ببلدية الحروش (جنوب سكيكدة) من الكهرباء حيث تطلبت عملية ربطهم إنجاز شبكة على طول 1.8 كلم بغلاف مالي إجمالي قدر بـ 4 مليون دج، يضيف نفس المصدر الذي أبرز بأن ربط هذه المشاتي بشبكة التموين بالكهرباء يندرج في إطار برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

وفي نفس السياق تم ربط 19 مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية بكل من بلديات الحروش وبني ولبان على طول شبكة إجمالية تقدر بحوالي 4 كلم وبغلاف مالي ناهز 16 مليون دج.