افتتحت، صباح اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، أشغال منتدى الأعمال الجزائري-المصري، تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ونظيره المصري، مصطفى مدبولي.

وعبر بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها خلال مراسم الافتتاح عن "ارتياحه الكبير لهذا اللقاء الذي يجمع رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين من البلدين الشقيقين، في جو تسوده الرغبة المشتركة في بناء علاقات اقتصادية وتجارية قوية، من خلال استغلال الفرص المتاحة لاسيما في المجالات الاستثمارية".

ويندرج هذا المنتدى المنعقد تحت شعار: "الجزائر-مصر: تاريخ وقواسم مشتركة في خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة"، في إطار الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية.

وحضر في افتتاح المنتدى الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أعضاء من حكومتي البلدين، وممثلو منظمات أرباب العمل، ورجال أعمال جزائريين ومصريين.

وسيتم خلال المنتدى تقديم عروض حول مناخ الأعمال في الجزائر وفي مصر، ونماذج للنجاحات المحققة في مجال الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين، ومداخلات لرجال أعمال ومدراء لشركات ومؤسسات اقتصادية من البلدين، فضلا عن عقد لقاءات أعمال ثنائية. كما سيتم في إطار نفس التظاهرة، عقد اجتماع لمجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري.