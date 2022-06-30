أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-المصري بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وأكد الوزير الأول، اليوم الخميس، في كلمة له، أن الجزائر تقدم كل شروط النجاح للاستثمار والشراكة لاسيما فيما يتعلق بمشاريع ذات جدوى تصديرية نحو دول إفريقيا وغيرها، كما أكد الوزير الأول على أن برنامج الحكومة يصبو إلى إدماج الاقتصاد الجزائري تدريجيا ضمن سلاسل القيم العالمية من خلال المبادلات التجارية والشراكة وتحويل التكنولوجيات والخبرة.

من جهة أخرى، قال الوزير الأول، أن الجزائر تتوفر على برامج استثمارية مربحة في مجال الطاقات المتجددة، كما تقترح في مجال الطاقة الاستثمار في مجالات استكشاف وإنتاج البترول والغاز لتحقيق مستويات أعلى من عمليات التصدير.

وبخصوص قانون الاستثمار الجديد، قال الوزير أن الحكومة اعتمدت قانونا جديدا يحسن المنظومة الاستثمارية بما يخدم التعاون والشراكات مع الشركاء الأجانب، كما تعتزم الحكومة رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار وتوسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين. وأضاف الوزير الأول، أن القانون الجديد للاستثمار سيرافق رجال الأعمال والشركات الأجنبية فيما يخص تحويل الأرباح ويكرس حرية الاستثمار ويوفر المساواة بين المستثمرين.

في سياق آخر، أكد الوزير الأول على أهمية المبادلات التجارية مع مصر، التي تُعد من أهم شركاء الجزائر عربيا سواء من حيث حجم الاستثمارات أو حجم التبادل التجاري.

وقال الوزير الأول أن المجال يبقى مفتوحا للشراكة أمام رجال الأعمال المصريين في كل القطاعات وقانون الاستثمار الجديد سيفتح لهم آفاقا جديدة ويمنحهم التسهيلات اللازمة بما في ذلك الانتقال من الإنتاج إلى التصدير.