أعلن اليوم الخميس نادي ليل الفرنسي، ضمه للدولي الجزائري حكيم زدادكة قادما من فريق كليرمون فوت. ونشر فريق ليل بيانا عبر صفحته الرسمية على تويتر أشاد فيه بإمكانيات اللاعب الذي أمضى عقدا مدته ثلاث سنوات وهي أول صفقة للنادي.

وصرح زدادكة، الذي يعتبر مكسبا لـ " الخضر" بشأن ترسيم انتقاله إلى ليل:" أنا سعيد للغاية وفخور بالانضمام إلى ليل، وهو نادٍ طموح له تاريخ عظيم، أتمنى أن أقدم الإضافة الموسم المقبل".

وأردف: "طموحي أساعد النادي على تحقيق الأهداف المحددة في بداية الموسم ولكن أما على الصعيد الفردي أسعى لتقديم أقصى ما لدي والفوز بالمباريات، والارتقاء إلى مستوى التوقعات". وختم: "لقد تلقيت بالفعل الكثير من الرسائل الإيجابية للغاية من جماهير ليل، أريد أن أشكرهم جميعا".

أما رئيس الفريق أوليفي ليتانج فقال عن الصفقة:" يسعدنا أن نرحب بحكيم في النادي، لقد تابعناه منذ بعض الوقت، ويسعدنا أن نراه ينضم إلى ليل إنه ظهير هجومي حديث، يتمتع بصفات تتوافق مع خطة اللعبة التي نريد وضعها". وأضاف:" اكتسب مؤخرًا خبرة دولية سيتمكن من وضعها لصالح المجموعة، ستكون معرفته بالبطولة ميزة إضافية في اندماجه في غرفة تغيير الملابس، نرحب به بحماس ونرحب به في ليل ".