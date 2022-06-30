تحدث اليوم الخميس، الإيطالي دافيد تيرانو عن سيرورة منافسة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران.

وقال رئيس اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية في تصريحات إذاعية:" أنا سعيد للغاية، نحن في اليوم الخامس من المنافسة، كل شيء يسير بوتيرة جيدة، البرنامج يسر لحد الآن بشكل رائع ويتماشى والمستوى الأولمبي".

وأردف:" المطار، الملعب وقصر الرياضات وحتى القرية الرياضية كل شيء رائع".

وختم تيزانو: "الشيء المهم جدا، هو حفاوة الاستقبال وحرارة الأفراد وترحابهم، هذا أمر جد إيجابي بالنسبة للمشاركين من الإناث والذكور، لأن في إيطاليا وأوروبا ودول المتوسط فيروس كورونا شكل وضعا دراماتيكيا، افتقر فيها الرياضيون للجمهور، أما في وهران فالكل حاضر خلال حفل تسليم الميداليات، اشكر جزيل الشكر كل الشعب الجزائري. .