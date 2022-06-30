أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، اليوم الخميس، أمرا بإيداع الشخص المشتبه فيه في الاعتداء على ممرضتين بالقرب من المستشفى الجامعي بني مسوس (غرب العاصمة) الحبس، حسبما نقلته الإذاعة الوطنية.

وتم إصدار الأمر بالإيداع في الحبس بعد سماع المشتبه فيه من قبل قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة.

وكانت مصالح أمن ولاية الجزائر قد تمكنت أمس الأربعاء من توقيف المتشبه فيه في تلك الجريمة التي راحت ضحيتها، الثلاثاء الماضي، ممرضة وأصيبت زميلتها بجروح بليغة.

كما تمكنت مصالح الأمن من استرجاع الأداة التي استعملها المتهم في تنفيذ جريمته.