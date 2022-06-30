قررت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها، أو ما يعرف بمجموعة أوبك+، اليوم الخميس، رفع الإنتاج الإجمالي للمجموعة بـ 648 ألف برميل يوميا في شهر أوت المقبل، حسبما جاء في البيان النهائي لاجتماعها الوزاري الـ 30.

وبهذا تكون الدول الـ 23 للتحالف قد اتفقت على الإبقاء على نفس مستوى الزيادة الشهرية المقررة جويلية الداخل.

وتعتبر الزيادة الشهرية المقررة لكل من جويلية وأوت أكبر من تلك المعتمدة منذ تطبيق مخطط الرفع التدريجي في الإنتاج المتفق في اجتماع أوبك+ في جويلية 2021.

وقامت دول المجموعة برفع إنتاجها الإجمالي منذ أوت 2021 بمعدل 400 ألف برميل يوميا كل شهر قبل أن تقرر رفع هذا المعدل إلى 432 ألف برميل يوميا في كل شهر، لترفعه مؤخرا إلى 648 ألف برميل يوميا من أجل الاستجابة لزيادة الطلب.

ووفقا للبيان الختامي، فإن الاجتماع الوزاري الـ 31 لمجموعة أوبك+ سيعقد في 3 أوت المقبل.