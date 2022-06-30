سترفع الجزائر من إنتاجها النفطي بمقدار 16 ألف برميل يوميا في شهر أوت القادم، حسبما أفاد به اليوم الخميس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

وأوضح عرقاب في تصريحات للصحافة، عقب اختتام أشغال الاجتماع الوزاري الـ 30 لدول مجموعة أوبك+، أن هذه الزيادة "ستسمح لنا بالوصول إلى مستوى انتاج يبلغ 055. 1 مليون برميل في شهر أوت المقبل".

وتأتي هذه الزيادة، تطبيقا لقرار منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها، أو ما يعرف بمجموعة أوبك+، المتخذ خلال اجتماعها الوزاري الـ 30 والقاضي برفع الإنتاج الاجمالي للتحالف بـ 648 ألف برميل يوميا، في شهر أوت المقبل.