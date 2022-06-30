تم تمديد آجال تعديل السجلات التجارية بعنوان إدراج الرمز الإلكتروني (س.ت.إ) إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، حسبما أفاد به، اليوم الخميس، بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات.

وأوضحت الوزارة أنها "تنهي إلى كافة المتعاملين الاقتصاديين, أشخاص طبيعيين أو معنويين، الذين لم يقوموا بتعديل سجلاتهم التجارية بعنوان إدراج الرمز الإلكتروني (س.ت.إ)، أنه قد تقرر تمديد آجال تعديل السجلات التجارية إلى غاية31 ديسمبر 2022".

وعليه، يضيف نفس المصدر، "فإن المتعاملين الاقتصاديين المتأخرين مدعوون إلى ضرورة التقرب من فروع المركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا من أجل مباشرة عملية مطابقة مستخرجات سجلاتهم التجارية قبل التاريخ المحدد".