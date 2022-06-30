أهدى المصارع في رياضة الجيدو، مسعود رضوان دريس أول ميدالية ذهبية للجيدو الجزائري في وزن (اقل من 73 كلغ)، لدورة العاب البحر الأبيض المتوسط 2022 بعد تغلبه على منافسه المغربي حسان الدوكالي بحركة "إيبون" في المنازلة النهائية التي جرت اليوم الخميس بقاعة المركز الدولي للمؤتمرات (وهران).

وكان مسعود رضوان قد تأهل للنهائي عقب فوزه على منافسه اكيل كجاكوفا من كوسوفو بحركة "ايبون".

وفي وقت سابق من اليوم، حصلت الجزائرية أمينة بلقاضي الميدالية البرونزية لوزن (-63 كلغ) بعد فوزها على الإيطالية نيكول ديسانتو بالعلامة الكاملة (إيبون).

وبهذا يتدارك الجيدو الجزائري النتائج المخيبة المسجلة في اليوم الأول، أمس، بعدما خرج خالي الوفاض.