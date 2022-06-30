أصدر أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي أمحمد في العاصمة بيانا لتبرئة الذمة إثر ما صدر من رئيس البلدية المذكورة.

وحسب الموقعين على البيان فإن المعني أقبل على تدنيس وإهانة العلم الوطني والعبث برمز من رموز الدولة الجزائرية عشية الاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال والشباب.

وجاء في البيان "وإنا اليوم نبرئ ذمتنا من مثل هذه التصرفات التي لا تمد بأي صلة بالوطنية أين رئيس المجلس الشعبي الوطني لبلدية سيدي أمحمد استعمل العلم الوطني كتفريشة لطاولة اللقاءات الخاص به في لقاء مع موظفين ومواطنين".

ودعا أعضاء المجلس الشعبي البلدي السلطات العليا إلى التدخل لوضع حد لمثل هذه التصرفات التي تمس برمز من رموز الدولة –وفق ذات البيان-.