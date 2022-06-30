نظم مديرو المتوسطات المنضوين تحت نقابة المجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط وقفة احتجاجية بمقر مديرية التربية لولاية بشار احتجاجا على ما وصفوه إهانة مديري المتوسطات والأطقم التربوية والإدارية بإيفاد لجان تحقيق حدد لها مهام غير تلك المحددة لها قانونا والمتمثلة في المهام البيداغوجية.

وقال المحتجون في تصريح لـ"الخبر" :"أنه في الوقت الذي كنا ننتظر تثمين مجهوداتنا على غرار العديد من الولايات وتكريم المؤطرين، تفاجأنا بإعلان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي والصادر عن خلية الإعلام والاتصال المديرية التربية بالولاية اطلع عليه العام والخاص، مفاده إرسال لجان تحقيق للوقوف على أسباب تدني النتائج".

وأضاف هؤلاء أن هذه الخطوة التي قامت بها مديرية التربية حملت صورة فاضحة لعدم احترام سرية المراسلات الإدارية الرسمية، والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي بدل إرسالها عبر قنواتها الرسمية وهي البريد الإلكتروني للمؤسسات.

واستغرب المحتجون تنصل مديرية التربية من مسؤولية تدني النتائج٬ خاصة وأن أول إدانة لها هي عدم الالتزام بتوصيات اجتماع تحليل النتائج للفصل الثاني والمنعقد بتاريخ 12 ماي 2022 ٬ حيث تساءل من تحدثوا لـ"الخبر" عن خلفيات ممارسة شعبوية عنوانها التسرع في إرسال تلك لجان التحقيق والاقتصار على المتوسطات دون باقي الأطوار التعليمية .

يذكر أن مديرية التربية أعلنت عن تشكيل لجان تحقيق في المتوسطات التي عرفت نتائج متدنية الأمر الذي أثر على ترتيب الولاية وطنيا حسب بيان مديرية التربية.