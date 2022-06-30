لقي شخص مصرعه فيما أصيب أربعة آخرين بجروح في حادث سقوط سقف منزلهم اليوم الخميس بمدينة المنصورة "القديمة"، على بعد نحو 100 كلم جنوب غرداية، حسبما أفادت مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث بفعل انفجار قارورة غاز عقب تسرب للغاز مما تسبب في سقوط سقف المنزل، وأدى إلى هلاك مالكه، الأب (56 سنة) فيما أصيبت زوجته (46 سنة) وأبناءهم الثلاثة كانوا في مكان الحادث بجروح، وفق ذات المصدر.

وتم إجلاء الجرحى نحو العيادة المتعددة الخدمات بناحية عين لصيق، الأقرب إلى مكان الحادث، كما جرى شرحه.

وفتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.