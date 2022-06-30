تأهلت الملاكمات الجزائريات رومايسة بوعلام (- 48 كلغ)، حجيلة خليف (- 60 كلغ)، ايمان خليف (- 63 كلغ) وإشراف شايب (- 66 كلغ) اليوم الخميس للدور النهائي من دورة الملاكمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط (وهران 2022), الجارية بقصر المعارض بحي المدينة الجديدة بوهران.

وكانت رومايسة بوعلام أول جزائرية تمر للمنازلة النهائية بفوزها على الإسبانية مارتا لوبيز دي أربول (3-0) صاحبة المركز الخامس في المونديال النسوي 2022 بإسطنبول (تركيا).

الملاكمة الجزائرية التي بلغت الدور ثمن النهائي في مونديال إسطنبول ستواجه في النهائي التركية آيس كاجيري, بطلة العالم في وزنها و التي تغلبت في نصف النهائي على التونسية وفاء حفصي.

بعد فوزها، صرحت رومايسة قائلة: "أنا سعيدة جدا بهذا التأهل في الدورة المتوسطية المدرجة حديثا في برنامج الألعاب المتوسطية. ليس من السهل علي التأقلم مع وزن (أقل من 48 كلغ) لكن العمل المنجز من طرف الطاقم الفني جعلني أستعيد معالمي. لن تكون المنازلة النهائية سهلة أمام بطلة العالم, لكن حضور الجمهور الرائع سيحفزني على بذل المستحيل. أتمنى اهداء الميدالية الذهبية لكل الجزائريين و خاصة لسكان منطقة الشفة (البليدة).

وفي وزن (أقل من 60 كلغ), لم تجد حجيلة خليف أي عناء للفوز على الفرانكو-الجزائرية, أمينة زيداني بطلة فرنسا خمس مرات، بنتيجة (3-0)، حيث ستجد في طريقها في النهائي المغربية شائمة راضي التي تفوقت على الإيطالية ريبيكا نيكول (2-1).

وصرحت حجيلة قائلة:" أشكر مدربي المنتخب الجزائري وأيضا مسؤولي شبيبة سيدي عياد ببجاية الذين تكفلوا بي في المدة الأخيرة. إنه حلم بالنسبة لي أن أنشط نهائي ألعاب المتوسط، ولحد الآن لم أصدق أنني في النهائي. الآن، علي التركيز جيدا والاسترجاع لمواجهة المغربيية في النهائي".

أما وصيفة بطلة العالم، إيمان خليف (أقل من 63 كلغ), فحجزت بدورها تأشيرة النهائي بسهولة كبيرة أمام التركية أوزير جيزم (3-0). و ستنازل ابنة مدينة تيارت (23 سنة) في النهائي الإيطالية أسونتا كانفورا الفائزة على الفرنسية آليس لارش (3-0).

واكتفت نائبة بطلة العالم بالقول:" أضرب لكم موعد يوم غد الجمعة لنحتفل سويا بالميدالية الذهبية".

أما إشراق شايب (66 كلغ) و صاحبة ميدالية برونزية في المونديال الأخير، فتأهلت مباشرة بعد انسحاب منافستها المغربية أميمة بلحبيب. وستنازل في نهائي وزنها التركية بوسيناز سورمينيلي، بطالة العام-20222 بإسطنبول.

وبالمقابل خسرت فاطمة الزهراء حجالة (54 كلغ) مباراتها أمام البوسنية بوجانا قوجكوفيتش (3-0) بطلة أوروبا لأقل من 22 سنة، مكتفية بميدالية برنزية.