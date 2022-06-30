حقق محمد طاهر ياسر تريكي، الميدالية الذهبية للقفز الثلاثي بقفزة بلغت 17 متر و07 سم، اليوم الخميس، في اليوم الأول من منافسات ألعاب القوى.

من جهته توج العداء بلال تابتي بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

واحتل تابتي الصف الأول بتوقيت قدره 8 د 22 ثا 79 ج، متوفقا على المغربي محمد تيندوفت (8 د 23 ثا 85ج). وحصد الجزائري الآخر، هشام بوشيشة، الميدالية البرونزية، بدخوله في المركز الثالث (8 ج 23 ثا 95 ج).

وكانت زوينة بوزبرة قد افتتحت الحصاد الجزائري في العاب القوى بعدما حققت الميدالية البرونزية في منافسة رمي المطرقة محلتة المرتبة الثالثة برمية قدرها 65.45 متر في المحاولة الرابعة.