برنامج المشاركة الجزائرية في اليوم السادس:

ألعاب القوى:

08:00 : الهادي لعمش، رابح عبود، نبيل الحناشي (صف الماراطون رجال) - نوال ياحي، سعاد آيت سالم، مليكة بن دربال (نصف الماراطون سيدات).

18:00 : هشام بوحنون، بلال عافر (الوثب العالي) - عبد النور بن جمعة، أنس الصديق حموني (400 متر) - تهاني روميساء بلبيوض (الوثب الطويل) - جمال سجاتي، ياسين حتحات (800 متر) - عبد المليك لحولو، صابر بوكموش (400 متر حواجز) - أمينة بطيش (3000 متر موانع)

الجيدو:

11:00 : وعلال كوثر (78 كلغ) - أصلاح صونيا (+78 كلغ) - بن عمادي عبد الرحمن (90 كلغ) - مصطفى ياسر بوعمار (100 كلغ) - محمد سفيان بلقرع (+100 كلغ)

الملاكمة : (النهائيات)

16:00 : مرجان أسامة (57 كلغ) - عبدلي يحيا (63 كلغ) - آيت البقة يوغرطة (69 كلغ) - نموشي يونس (75 كلغ) - حماني محمد (91 كلغ) - حومري محمد (81 كلغ) - شايب إشراق (66 كلغ) - خليف إيمان (63 كلغ) - خليف حجيلة (60 كلغ) - روميساء بوعلام (48 كلغ)

كرة اليد :

17:00 : الجزائر - كرواتيا (سيدات - المجموعة الثانية)

رفع الأثقال:

10:00 : نادية كاتبي (49 كلغ) - سيدات

17:00 : عبد القادر عين وزان (61 كلغ) - رجال

كرة السلة 3×3 :

19:40 : الجزائر - البرتغال (الرجال - المجموعة الأولى)

22:20 : الجزائر - إيطاليا (السيدات - المجموعة الأولى)

الفروسية :

16:00 : ابراهيم آيت لونيس - سيد علي علالي - محمد مصراتي - عبد القادر بن حراث

الرماية:

09:15 : 10 متر بندقية هواء مضغوط : هدى شعبي، إنصاف حمداني

12:00 : 10 متر مسدس هواء مضغوط: أمين عجابي، الطيب مهالي

الشراع : (اليوم الخامس)

11:00 : لازير ستاندار : زياني وسيم، بوسوار عبد الخالق

11:00 : لازير راديال : عبد الفتاح ميساء، خرسان مالية

11:00 : الايكيو فول : بوجتيت رمزي، بودروما رامي، بلعباس كاتيا، بريشي أمينة