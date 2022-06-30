حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة من موجة حر قياسية تصل فيها درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية تحت الظل في بعض الولايات الجنوبية.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن موجة حر شديدة تتراوح فيها درجات الحرارة بين 48 و49 درجة، ستجتاح اليوم الجمعة وغدا السبت ولايات ورڤلة، الوادي، تڤرت، المغير، أولاد جلال وبسكرة. بينما يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 44 و45 درجة بولايتي المسيلة وغرب باتنة. بالإضافة إلى ولايات تيسمسيلت، تيميمون، الأغواط، غرداية، برج باجي مختار، تيارت، عين صالح، الجلفة، المنيعة، البيض، المدية، سعيدة وأدرار.