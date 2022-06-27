كرمت لجنة تحكيم الجائزة الكبرى "آسيا جبار" للرواية في طبعتها السادسة، يوم أمس الخميس بالجزائر العاصمة، الروائيين عبد الله كروم، محند أكلي صالحي ومحمد عبد الله عن أعمالهم الأدبية باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية على التوالي.

ومنحت جائزة آسيا جبار الكبرى للرواية باللغة العربية إلى "الطرحاني" (دار خيال)، بقلم عبد الله كروم، وباللغة الأمازيغية "تيت د يلد، آين دي قارنت توركين" (دار امتداد) لمحند أكلي صالحي و"قالت الريح اسمها" (دار APIC) لمحمد عبد الله عن الرواية بالفرنسية.

وتم تكريم الفائزين بهذه الجائزة التي نظمتها الشركة الوطنية للاتصال والنشر والإعلان برعاية رئيس الجمهورية في حفل أقيم بمركز المؤتمرات الدولي عبد اللطيف رحال.

وجرى الحفل بحضور أعضاء الحكومة ومستشار رئيس الجمهورية حميد لوناوسي ورؤساء المؤسسات العامة وشخصيات من المشهد الثقافي والإعلامي.