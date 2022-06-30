أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الجمعة عن استئناف رحلات القطار على خط المحمدية مستغانم بمعدل رحلتين في اليوم.

وأفادت الشركة في إعلانها إلى الجمهور إنه "سيتم استئناف رحلات القطار على خط المحمدية ـ مستغانم، بمعدل رحلتين في اليوم ذهابا وإيابا على متن قطار (أوتوراي) وذلك ابتداء من اليوم الجمعة 01 / 07 / 2022".

وأضاف نفس المصدر إن الرحلة الأولى تنطلق من المحمدية باتجاه مستغانم على الساعة 30: 07. والعودة من مستغانم على الساعة 30: 11. أما الرحلة الثانية فتنطلق من المحمدية على الساعة 30: 13. والعودة من مستغانم على الساعة 30: 19.