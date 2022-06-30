أعلنت إسبانيا، أمس الخميس، أن الجزائر قد أوقفت التبادلات التجارية الثنائية بشكل شبه كامل باستثناء موارد الطاقة أي الغاز.

وصرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز في مقابلة أجرتها معه المحطة الإذاعية الرسمية أن "هناك عمليا وقف للعمليات التجارية الثنائية من جانب الجزائر"، وأكد أنه سيدافع "بحزم" عن مصالح إسبانيا في هذا الملف.

وفي مطلع جوان، أعلنت "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" في الجزائر فرض قيود على التعامل مع إسبانيا بعد ساعات قليلة من تعليق معاهدة الصداقة مع مدريد.

وجاء تعليق الجزائر "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.