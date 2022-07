Les services météorologiques ont indiqué, ce vendredi, que des caniculaires pouvant atteindre les 49° toucheront certaines wilayas du sud du pays.

Le bulletin classé orange précise que les températures qui pourraient varieront entre 48 et 49° de vendredi à samedi concerneront les wilayas de Ouargla, El Oued, Touggourt,El M'ghair, Ouled Djellal et Biskra. Des temparatures allant de 43 à 44° touchront par ailleurs les wilayas de Tissemsilt, Timimoun, Laghouat, Ghardaia, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, In Salah, Djelfa, El Menia, El Bayadh, Médéa, Saida et Adrar.