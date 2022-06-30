عرفت أرباح فرع الخطوط الجوية الجزائرية للشحن نموا بنسبة 22.65 بالمائة خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، حسبما كشف عنه أمس الخميس مسؤول بذات الفرع.

وكشف المدير العام لفرع الجوية الجزائرية للشحن، رابح ميدو، لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش معرض الإنتاج الوطني الموجه للتصدير المنظم في إطار المنتدى الاقتصادي الجزائري-المصري، عن تسجيل نمو في الأرباح على الأنشطة فاق نسبة 22 بالمائة وارتفاع في عدد الرحلات الجوية للشحن من 1.600 رحلة إلى 2.000 رحلة شحن.

واعتبر ميدو هذه الزيادة "جيدة" مقارنة بسنة 2020، مبرزا توقع تحقيق نسبة أكبر خلال 2022، لاسيما في ظل استئناف الرحلات بعد رفع إجراءات الحجر الصحي الخاص بجائحة كورونا (كوفيد-19).

وحسب ذات المسؤول، تم تسجيل تنوع في العرض مقارنة بفترة كوفيد-19 و"انتعاش" في الطلب مقارنة بالسنوات الماضية من طرف المستثمرين والصناعيين.

وتحضر الجوية الجزائرية للشحن برنامجا للشحن الجوي سيشرع في تنفيذه بداية السداسي الثاني من العام الجاري بتنظيم عدد أكبر من الرحلات وحركية أكبر لحركة نقل الشحن الجوي وتنوع في الوجهات، حسب ذات المسؤول.

وينقل هذا الفرع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية والمواد الصيدلانية ومستحضرات وتجهيزات صناعية وإلكترونية وغيرها.

وكشف ميدو، أن الفرع يدرس حاليا مشروع فتح خط جوي للشحن بين الجزائر والقاهرة، أين تم إجراء 4 رحلات تجريبية خلال الستة أشهر الأخيرة، حسبه.

وفي ظل حركية العلاقات بين البلدين، أكد ذات المسؤول، على وجود إمكانية كبيرة لإطلاق برنامج منتظم للنقل الجوي للسلع بين الجزائر والقاهرة "قريبا".