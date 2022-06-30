أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن وضع نظام خاص بالتأطير الصحي والبيطري على مستوى نقاط البيع المرخص لها والمذابح المعتمدة.

وجاء في بيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ومن أجل ضمان سير إحياء هذه الشعيرة الدينية الخاصة بهذا العيد المبارك، وفي إطار احترام قواعد الصحية العمومية، الحيوانية والبيئية، تعلم الوزارة جميع المواطنين أنه تم وضع نظام خاص بالتأطير الصحي والبيطري على مستوى نقاط البيع المرخص لها والمذابح المعتمدة.

ولهذا الغرض، يضيف البيان، أنه تم تجنيد كافة الأطباء البياطرة الموظفين، إلى جانب الأطباء البياطرة المتطوعين التابعين للقطاع الخاص من أجل مرافقة المربين أصحاب الماشية على مستوى نقاط البيع والمواطنين خلال عملية النحر.

تجدر الإشارة إلى أن جميع مؤسسات الذبح المعتمدة في جميع أنحاء التراب الوطني سنكون مفتوحة خلال أيام عيد الأضحى من أجل القيام بعملية ذبح الأضاحي في ظروف صحية جيدة.