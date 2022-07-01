أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها إيتوزا، عن تخصيص رحلات لجميع المواطنين الراغبين في حضور الحفل الذي سيقام اليوم الجمعة بملعب 5 جويلية.

وأوضح بيان المؤسسة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه في إطار الاحتفال بالذكرى 60 لعيد الاستقلال وبمناسبة الحفل الذي سيقام يوم الجمعة 01 جويلية للاحتفال بهذه الذكرى والتي سيقام في ملعب 5 جويلية تنشطه عديد الفرق الفنية، تنهي المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها إيتوزا جميع المواطنين الراغبين بالحضور بتخصيص رحلات إلى ملعب 5 جويلية وهذا إبتداء من الساعة الرابعة مساء.

وحسب ذات المصدر، ستكون نقاط الانطلاق كالتالي :

- المقاطعة الإدارية لحسين داي:

حسين داي أمام المركز الثقافي عيسى مسعودي، القبة أمام ملعب بلحداد وبلوزداد أمام ملعب 20 أوت.

- المقاطعة الإدارية للشراقة:

بابا حسن بالشارع الرئيسي أمام مقر البلدية، الدويرة بالشارع شرشالي بوعلام وسط مدينة الدويرة أمام مقر البلدية، خرايسية بالشارع الرئيسي أمام مقر البلدية وسط المدينة، الشراقة دار الشباب بوشاوي المركزي / دار الشباب أباري أمزيان/ المركز العلمي و الترفيه للشراقة، دالي براهيم مقر البلدية، الحمامات دار الشباب الحاج محمد العنقاء /دار الشباب محمد إسياخم، عين البنيان المركز الثقافي طالب عبد الرحمان /دار الشباب المنظر / دار الشباب عمر قرور 11 ديسمبر 1960 وأولاد فايت أمام مقر البلدية.

- المقاطعة الإدارية لبوزريعة:

بوزريعة الملعب البلدي بوزريعة، الأبيار شارع محمد شنيف مقر الكنيسة سابقا، بني مسوس دار الشباب بني مسوس وبن عكنون حي مالكي/ المركز الثقافي بن عكنون/ ساحة بن عكنون

- المقاطعة الإدارية باب الوادي:

القصبة مقر البلدية بالقصبة، باب الوادي ملعب فرحاني باب الوادي، بولوغين ملعب عمر حمادي بولوغين، الرايس حميدو مقر البلدية الرايس حميدو ووادي قريش مقر بلدية واد قريش.

- المقاطعة الإدارية لدرارية:

الدرارية أمام مقر البلدية الجديدة بالطريق الولائي رقم 111، العاشور أمام مقر السابق لبلدية وسط العاشور

- المقاطعة الإدارية سيدي امحمد:

سيدي امحمد ساحة أول ماي عيسات إيدير، الجزائر الوسطى واقنوني، المرادية مقر البلدية

- المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس:

بئر مراد رايس حضيرة السيارات للبلدية، حيدرة أمام مقر البلدية، السحاولة الساحة العمومية أمام مقر البلدية، بئر خادم الساحة العمومية امام مقر البلدية وجسر قسنطينة أمام مقر البلدية

وسيكون التنقل يكون مجانا ذهابا وإيابا بحيث ستتكفل مؤسسة نقل الخدمات الجامعية بباقي المقاطعات الإدارية بنقل المواطنين إلى ملعب 5 جويلية.