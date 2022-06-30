أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن السويد سلمت بلاده 4 إرهابيين من أصل 73 إرهابيا مطلوبين من قبل السلطات الأمنية التركية.

وفي لقاء مع صحفيين أتراك، عقب اختتام اجتماع قادة حلف "الناتو" في العاصمة الإسبانية مدريد، قال أردوغان إن "التعهدات المدرجة بمذكرة التفاهم مع فنلندا والسويد مهمة، لكن الأهم هو تنفيذها، ونتعامل بحذر مع الأمر بصفتنا دولة طعنت من ظهرها أكثر من مرة بمكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أنه بعد مذكرة التفاهم الثلاثية، سيكون من الصعب جدا على إرهابي "بي كي كي" و"غولن" تنفيذ حملات دعاية سوداء واستهداف المواطنين وشن هجمات.

وأضاف: "لأول مرة يتم إدراج التهديدات القادمة من التنظيمات الإرهابية تجاه شعوبنا وأراضينا وقواتنا الأمنية ضمن المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو".

وكان الموقف التركي من انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي قد تغير مؤخرا، حيث أعلن الأمين العام لـ"الناتو"، ينس ستولتنبرغ عن اتفاقية "تمهد الطريق لفنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف العسكري".